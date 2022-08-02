「羅斯福路幹線」的興德國小是位在文山區興隆路上，卻標示成松山區的延壽街。（北市議員王欣儀提供。）

台北市推動減碳交通，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，不過台北市議員王欣儀發現，近一年因公車路線圖內容有誤而遭民眾檢舉的件數多達近40件，其中更有文山區的公車站點，站上路名卻被標示成松山區延壽街，相差甚遠，讓王欣儀直呼台北市公共運輸處是螺絲鬆了嗎？公運處則回應將盡快於一個月進行改善，並落實查核。

王欣儀今於交通部門質詢表示，根據民眾檢舉案件，公車路線圖標示錯誤的樣態五花八門，如在公車動態網頁的路線圖「站名錯誤」、公車路線圖貼錯或與實際路線不符的，也有未標示起、迄站及公車站牌「英文名有誤」，甚至將原本是北向的路線圖貼成南向等錯誤。

王欣儀便拿出6張路線圖舉例，例如251路及660路公車的路線圖，將位於新北市深坑區北深路的「萬順寮」站及「草地尾」站上路名標示成木柵路；611路公車「指南路口」站及「木南公園」站是位在木新路，結果也打成木柵路；可能會讓外地乘客感到疑惑，甚至搭錯車。

另外，907路公車停靠的「公館站」是位在基隆路上，結果卻誤植「羅斯福路」，還有更誇張的「羅斯福路幹線」的興德國小是位在文山區興隆路上，卻標示成松山區的延壽街，兩個地址相差甚遠，是非常低級的錯誤。

公運處長常華珍回應，針對已陳情反映的公車路線圖錯誤部份會立即改善，另外也會再重新盤點，大台北公車網登載的內容會在1個月內全面檢視更新，而沿線公車站的路線圖則會在3個月內盤點完成；後續也會將業者提供公車路線圖的正確性與否列為公車評鑑項目，訂定明確SOP。