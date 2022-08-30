看好歐系車在後保修服務需求的高成長性市場，裕隆集團旗下慶通汽車在2022年成立歐固德(ALLGOOD)進口車專修中心聯盟，聯合全台優質二手車商與歐系車保修廠打團體戰，目前全台已聯盟39家保修通路以及46家二手車商，鎖定最懂得聰明用車的客群，提供進口車車主最專業的保修服務，以及業界最有保障的外匯車、二手車銷售服務，同時更提供車主享有1廠保修全台服務的便利性。

歐固德聯盟營運長彭國雄表示，裕隆集團所屬的慶通汽車原為GM旗下CADILLAC 、BUICK 與OPEL原廠獨家授權保修廠，多年來持續優化服務擴及BENZ、BMW、VOLVO及AUDI等歐美車系，獲得廣大車主的好評，去年進廠保修的歐系車更是創下破萬台的紀錄。正因看好台灣市場對歐系車保修服務的需求，在今年決定擴大服務成立「歐固德進口車專修中心聯盟」。

「歐固德進口車專修中心聯盟」導入裕隆集團汽車價值鏈產業的豐厚經驗，透過拍賣鑑定、二手車營銷、保修服務、零配件銷售、客服拖吊與數位行銷等六大核心價值，除提供參與歐固德聯盟的保修廠最重要的車源擴增與專業技術顧問外，還有業界最優惠的外匯車零件加值保固，讓車主在原本的保險公司理賠之餘，還多了一份聯盟的加碼保障以及一家購車全台保修的優質服務、24H免費道路救援等特別服務。

在台中從事歐系汽車保修已經超過三十幾年，賓誠汽車老闆李仁凱表示，在加入歐固德以前只能靠開二手車行的好朋友幫忙介紹客源，但加入超過聯盟半年多，每個月都有新客人是因為「歐固德」的原因而上門，而且歐固德還可同時供應與原廠零件品質接近的OEM零件，完全滿足車主多樣性的需求與費用經濟性。

歐固德聯盟營運長彭國雄表示，會購買外匯車或中古車的車主通常也是追求高CP值的消費族群，面對汽車售後的保修需求，車主希望便宜還要品質好。歐固德不僅有堅實的歐系進口車保修經驗，並不斷投入新型檢測儀器、維修設備的建置，提供聯盟車廠技術支援中心的服務，擁有原廠經驗的技術部人員常期進駐診察，同步掌握國外維修技術資訊。同樣也是歐系保修廠的聯承汽車老闆蔡加添就讚賞，加盟歐固德之後的技術支援，不僅每月都提供廠內技師進修服務，還有來自原廠的零配件，大大的提升服務水準，也讓許多客戶給出五星的回饋評價。