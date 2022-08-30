中國軍視網微信公號30日報導，俄羅斯國防部8月29日發布公告，「東方-2022」戰略指揮演習將於9月1日至7日在俄東部軍區舉行。旨在演練保障東部地區軍事安全問題。集體安全組織和上海合作組織的多國官兵將參加演習。俄太平洋艦隊和中國海軍將在日本海進行聯合演習。

公告稱，「東方-2022」戰略指揮演習將在俄東部軍區的7個訓練場以及鄂霍次克海和日本海水域及沿岸地區進行，演練跨軍種和聯盟部隊的各種行動，以確保東部軍區負責範圍內的軍事安全。本次演習共將有5萬多名軍人參加，動用包括140架飛行器、60艘艦船在內的5000多件裝備。

俄聯邦武裝力量將派出包括空降兵和遠端航空兵在內的東部軍區部隊參加演習。來自集體安全條約組織、上海合作組織和其他夥伴國家的官兵也將參加本次演習。

俄太平洋艦隊和中國海軍將在日本海水域進行保衛海上通訊和海上經濟活動區，以及配合沿岸地區地面部隊行動的聯合演習。

《日經新聞》29日報導，在地緣政治緊張當下，印度是否參加此次軍演備受關注。中國國防部官網8月17日消息稱，根據中俄兩軍年度合作計畫及雙方共識，中國人民解放軍近期將抽組部分兵力赴俄羅斯參加「東方-2022」演習。印度、白俄羅斯、塔吉克、蒙古國等多國也將參演。「中方派員參加此次演習，旨在深化與參演各國軍隊之間的務實友好合作，提升參演各方戰略協作水準，增強應對各種安全威脅的能力，與當前國際和地區局勢無關。」