因應電動車與自駕車的趨勢，同時希望提供客戶相關風險管理概念，富邦金(2881)旗下富邦產險今日舉辦「汽車產業風險管理研討會」，邀請財團法人車輛研究測試中心、SGS、國際再保險經紀人公司等業界專家分享汽車產業的智慧化趨勢與商機，並從風險管理的技術與實務面向，提出案例分析與因應建議，本次線上視訊會議共吸引上百位汽車電子產業的品管與財務主管踴躍參與。

富邦產險資深副總經理林國鈺表示，近年電動車與自駕車的興起，帶給台灣電子業新的商機，富邦產險因應企業風險管理的發展趨勢及客戶需求，積極引進國際再保市場資源，特別推出汽車零配件綜合責任保險，包含產品責任、產品保證、產品召回、財務損失等四大保障，支援業者提升競爭力打入全球供應鏈。

本次研討會邀請財團法人車輛研究測試中心課長黃樑傑分享國內外車輛產業現況與發展趨勢，以及國際大廠的布局，探討台灣在汽車電子的機會。黃樑傑表示，國際車輛往電動化、智慧化與自駕車發展，帶動汽車電子產品需求與產值快速攀升，台灣車輛整車與供應鏈技術完整，結合本身全球領先的電子產業，加上政府政策推動，台灣企業在這波車輛產業百年變革龐大商機中，絕對有發揮空間。

SGS Automotive Services Center BU總監康乃仁與經理吳鳳玲則依過去協助多家企業進行車電系統風險解決方案的經驗，提醒企業應透過技術措施，遵循ISO 26262標準將功能安全風險降低至可接受範圍。企業可利用SGS的設計開發驗證服務、供應商品質管理服務、汽車電子設計驗證測試服務，提早與全球供應鏈接軌。

偉信再保險經紀人公司協理吳淑華與經理劉瑞鑫有著多年處理汽車零件保險的經驗，並特別提醒企業，商機當然要把握，但千萬別忘記潛藏的風險。尤其近年國際汽車意外事故及召回事件頻傳，國際汽車大廠於契約上要求汽車供應鏈成員須購買保險規範已成慣例，建議企業應及早做好保險規畫，同時掌握商機及分散營運風險。