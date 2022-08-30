被號稱為天然解毒劑的香菜，營養豐富，但因許多人不喜歡其氣味，因此評價極為兩極。中醫師表示，目前是夏轉秋之際，夜間溫度明顯下降，香菜屬性溫和，能溫暖腸胃、助消化，消化功能較弱的人可自製香菜水，作為平常補充水分的來源，還可提升人體的運作效能，進而提升白天工作效率。

香菜堪稱台灣小吃的「最佳綠葉」，常見於各類食物的點綴，根據農委會的農業兒童網資料，香菜富含營養價值，含維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素，及豐富的鈣、鐵、磷、鎂等，尤其是維生素C每100克高達63毫克，超過桃、梨和蘋果的含量，比蕃茄多3倍；胡蘿蔔素也比蕃茄、菜豆、黃瓜等高出10倍，營養密度極高。

此外，它有助清除身體裡的有毒重金屬，並促進血液循環，是天然的解毒劑，可以搭配食材，多次少量的攝取，人體每次吃一兩株就足夠。

中醫師吳俞璇表示，炎夏高溫，民眾習慣喝冷飲，使腸胃道受到刺激，容易腹瀉，排便形狀軟散不易成型，香菜能調和胃腸蠕動，有助改善人體的消化功能、消除脹氣，「另外，香菜的特殊味道能刺激汗腺分泌，促進發汗，排出濕氣，避免濕熱累積體內導致中暑。」

目前時節進入秋天，吳俞璇表示，近來夜晚天氣轉涼，香菜性溫和，能溫暖腸胃功能，消化道功能較差的人可以吃點香菜，有助消化道功能，散除多餘的濕氣，「也可自製香菜水，即將一小把香菜洗淨，加入500cc開水，煮沸3分鐘後，放置達室溫後飲用，就能溫暖腸胃、改善消化，讓人體運作通暢，同時提升白天工作續航力。」