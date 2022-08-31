高盛在研究報告示警，倘若英國的能源價格持續飆高，英國明年的通膨率可能升破22％，屆時經濟可能下滑3.4％。
高盛經濟學家斯頓（Sven Jari Stehn）在報告中指出，英國的能源價格若是繼續躥揚，明年的通膨率可能飆高至22.4％，國內生產毛額（GDP）恐萎縮3.4％。高盛的看法比花旗集團更悲觀，後者上周預測英國通膨率將在明年1月觸頂，達18.6％。
不過英國的能源價格若能回降，高盛預估通膨率可能在明年1月升至頂峰14.8％，相較於7月的10.1％。
高盛在研究報告示警，倘若英國的能源價格持續飆高，英國明年的通膨率可能升破22％，屆時經濟可能下滑3.4％。
高盛經濟學家斯頓（Sven Jari Stehn）在報告中指出，英國的能源價格若是繼續躥揚，明年的通膨率可能飆高至22.4％，國內生產毛額（GDP）恐萎縮3.4％。高盛的看法比花旗集團更悲觀，後者上周預測英國通膨率將在明年1月觸頂，達18.6％。
不過英國的能源價格若能回降，高盛預估通膨率可能在明年1月升至頂峰14.8％，相較於7月的10.1％。
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