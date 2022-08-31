今年第11號颱風「軒嵐諾」昨升級為強烈颱風，位在日本南方海面往西南西轉西南方向前進，今晚起至周六受颱風外圍環流影響，北部、東北部連4天大雨，氣象粉專「天氣即時預報」指出，軒嵐諾接近台灣時長大長胖，其路徑各國模擬大多是「V形走法往北，不侵襲台灣」，只有德國模式模擬「V轉往西，直撲台灣」，且此結果已維持2天，需密切注意。

「天氣即時預報」指出，軒嵐諾的路徑各國模擬大多是「V轉往北，不侵襲台灣」，只有德國模式模擬「V轉往西，直撲台灣」，且此結果已維持2天。(翻攝自天氣即時預報FB)

「天氣即時預報」在臉書表示，軒嵐諾颱風受惠於高海溫、秋季大氣等有利因素，快速增強為強颱，預計周六至周日最接近台灣，颱風路徑預測是「V」型走法，先往南墜下，再受北方系統牽引，往北遠離，颱風的增強速度、路徑，都相當特別。

「天氣即時預報」表示，各國模擬周六（9月3日）軒嵐諾颱風位置，路徑幾乎都是V轉，但轉的「角度」有顯著差異，一個是V轉往北、不侵襲台灣，歐、美、日、加、台都是這種模擬路徑，另一種是V轉往西，直撲台灣，為德國模式模擬， 兩派模擬結果是5：1，呈現南轅北轍的結果。

「天氣即時預報」表示，颱風北轉角度犀利是多數結果，但唯獨「德國模式」認為颱風北轉角度小，將往西侵襲台灣，且此結果已維持了2天。「天氣即時預報」說，今年高壓強，且位置偏北，導致歐洲、美西、非洲東北、大陸四川發生大旱，所以德國模式如此堅持是盲點，還是眼見不同，需要密切觀察、不能鬆懈。

「天氣即時預報」提醒，強颱軒嵐諾的重點是「風」，軒嵐諾目前是小鋼炮，但接近台灣時將長大長胖，維持強烈颱風強度接近台灣，預估周四起至周日開始起風，西部要多注意，最接近時間為周六及周日。