國民黨桃園市長參選人張善政任宏碁副總期間執行宏碁承包農委會5700萬研究計畫，遭指涉抄襲大量雜誌、論文。國民黨今開記者會反駁說，該計畫原就是要收集國內外農業電子化發展相關資料，民進黨這次抹黑宏碁，下次就是google？

國民黨文傳會副主委舒翠玲表示，該研究案是農委會農業電子化發展策略分析與規畫，委託案不是一般論文寫作，原就須收集、引進國內外與農業電子化發展相關資料，提供農委會協助當時台灣農業發展導入電子化運用。

此外，舒翠玲說，該5700萬元委託案內容，也不是僅6頁報告，且除報告外還要辦宣導、座談、研討會與農委會相關計畫輔導、國外實地田野調查、系統開發，至今產業界與農業界都認為這份報告在農業電子化發展有非常大貢獻。

舒翠玲認為，這份農委會委託案受委託的是宏碁，不是張善政個人，桃園市長鄭文燦與民進黨立委鄭運鵬都應對以莫須有罪名毀謗張善政公開道歉。

舒翠玲表示，商業與產業戰爭要收集、仰賴第一手情報，台灣農業發展要引進國外先進技術與發展狀況，但這不是撰寫論文，也不在於內容多寡，也不拘泥格式，重要是收集到的情報必須是正確、完整、有用、有時效性的。

舒翠玲說，民進黨稱這份報告有英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文，不正證明宏碁承攬這個案子、張善政領導的團隊是多麼認真收集國內外相關資料？這份報告掛在農委會網站上15年，經歷扁馬蔡3個總統，真這麼不堪可公開檢驗這麼久？

國民黨文傳會前主委凌濤表示，鄭文燦與鄭運鵬在沒有真憑實據狀況下，就指控張善政在該計畫A國庫的錢，桃園市長變成選戰砲手完全失格，雙鄭也都已涉及妨害名譽與毀謗，意圖使人不當選，昨天提告希望法院判決釐清。

凌濤質疑，民進黨過去傷害台大，現在要受同樣手法傷害宏碁？宏碁過去接農委會的案子，對台灣農業e化作出貢獻，農委會資訊中心主任林貞都肯定專案貢獻，實際產值也已超過5700萬元委託費，民進黨這次抹黑宏碁，下次就是google？

文傳會副主委林鼎超表示，宏碁2007年至2009年執行農委會農業電子化發展策略分析與規畫的計畫，除要彙整國內外農發狀況、農委會各機關e化狀況、借鏡國外實際執行方式與結果，還要辦研討會與座談會，與論文門爭議完全不一樣。

林鼎超批評，計畫2007至2009年執行，橫跨扁馬政府，當時農委會主委蘇嘉全不知道這個案子？林貞也說，這3年計畫就是收集國內外農業電子化新進資訊，引用內容都有提供出處與翻譯，民進黨已涉惡意攻擊公務員，為選舉就抹殺產官學合作大可不必。