中共軍演，共軍拍攝到我成功級巡防艦（後方），「跟監」共軍052C舷號150長春艦（前方）。（摘自微博）

根據最新「國防部111年中共軍力報告書」中，對於8月中共於臺灣周邊海、空域進行聯合軍事行動，特別說明解放軍東部戰區從事「聯合軍事行動」的目的，透過在臺灣周邊海、空域進行實彈實戰化演訓，模糊海峽中線存在事實，演訓區域突破第一島鏈擴展至西太平洋，磨練戰區聯合指揮作戰效能、驗證對臺作戰預案，提升反介入／區域拒止作戰能力，實質威脅我國防安全，危及臺海周邊區域之和平、安全與穩定。另共艦貼近我24浬線海域活動，透過軍事行動，淡化海峽中線存在。

根據最新中共軍力報告書內容，以共軍「聯合軍事行動實戰化演訓」，詳細說明中共8月在台灣周邊軍演的各個項目，並特別說明臺海戰略地理環境，具預警時間短、戰略縱深淺等作戰特性，中共近年加大對我軍事威懾，以「三個常態」方式，落實環台戰機巡航、多軍兵種抵近台灣巡、在台週邊進行聯合演訓，完善對台軍事整備。

報告書指出，中共於臺灣周邊海、空域設置禁航區，從事「聯合軍事行動」，模擬封鎖臺灣對外交通航道，試射飛彈製造我社會不安，同時運用外交、經濟、網路、輿論等多重手段，驗證對臺預案執行能力，行動重點摘述如下：

由東部戰區統一指揮各軍兵種部隊行動，於臺灣周邊劃設禁航區，形成包圍態勢，期間以我北部及南部為主要攻擊目標，全程運用網路戰與認知作戰，企達全面威懾目的。

聯合戰備警巡：共機採多架次、多機型、多方向、長航時方式逾越海峽中線，期間首次編組殲20機執行戰備警巡任務；另共艦貼近我24浬線海域活動，透過軍事行動，淡化海峽中線存在。

聯合火力打擊：對我周邊海域進行彈道飛彈試射，並結合陸軍遠程多管火箭彈實施射擊，透過異地同時方式，擴大聯合火力打擊效果。

聯合封控暨制空、制海：編組航艦編隊、作戰艦、潛艦及岸飛彈部隊，建立對我進出航道包圍網，並檢驗反介入／區域拒止作戰能力。

聯合反潛：編組運8反潛機、艦載卡28升機及各型主、輔戰艦，於我西南海域從事聯合反潛演練。

聯合保障：運用鐵路專列，從事兵員轉用、傷患救治演練，並派遣運油20機、快速支援進行空中、海上加油，延長海、空機艦部署時間，透過實戰場景提升聯合保障能力。

非軍事行動方面：中共海上民兵利用漁船掩飾身分，於伏季休漁期，配合海軍及海警部隊於臺灣周邊海域從事聯合訓練，增加我海巡兵力應對負荷。在飛行器侵擾上，運用民用航空器、無人機或探空氣球等接近我外、離島或本島周邊區域，遂行監偵、侵擾活動，測試國軍應處作為。另以科研船活動，運用科研單位所屬海調船、海測船、水下無人載具等，在我周邊海域進行水文與海底地形調查，藉「以民掩軍」方式加強臺海周邊戰場經營。