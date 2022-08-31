歐洲能源危機越演越烈，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）最新宣布，將從8月31日起到9月2日停止北溪一號對德國的天然氣供給，而且Gazprom不只對歐洲經濟火車頭德國下手，最新爆出，該公司因為與法國公用事業商Engie爆發合約糾紛，將在9月1日全面斷供天然氣給Engie，加劇了歐洲能源短缺問題。

綜合外媒報導，Gazprom從8月底關閉3天北溪1號管線，原因是需要維修渦輪機，若沒有發現問題的話，將恢復供氣。而在此之前，俄羅斯先前已將北溪1號天然氣供量降至20%，在正常情況下，該管線每日平均供氣量約為1.67億立方公尺。引發外界擔憂俄國會藉故耽擱天然氣供應，以加強對歐洲施壓。

雪上加霜的是，Gazprom除了對德國下手，法國也面臨危機，Gazprom週二(8月30日)發布聲明指出，已通知Engie將在9月1日全面斷供，因為該公司未全額支付7月的天然氣款項。法國財政部長Bruno Le Maire示警，若俄國天然氣供給驟降，將威脅到今年2.5%的成長展望。

儘管跟部分鄰國相比，法國對進口俄國天然氣的依賴程度較低，僅占國內天然氣消費量的17%，但對俄國減少供應量的擔憂依舊存在。

長期從事氣候變遷研究的專欄作家David Wallace-Wells則警告，除了歐洲國家遭受打擊之外，此次能源危機可能對全球多國造成嚴重衝擊，尤其是新興經濟體及發展中國家，因為這些國家可能再也買不起能源了。