連鎖餐飲集團六角(2732)董事會決議2022年上半年除息約1.99元，今（31）日以100.5元參考價除息交易。六角股價今日開低後一度翻紅小漲0.5％至101元，填息率約25％，惟隨後受賣壓出籠影響，早盤拉回平盤附近小幅震盪，填息步伐遲緩、表現遜於大盤。

六角2022年第二季營運顯著好轉，歸屬母公司稅後淨利0.6億元，季增達55.29％、年增達2.44倍，每股盈餘（EPS）1.33元，雙創同期次高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利0.98億元、年增達1.3倍，亦創同期次高，每股盈餘2.18元。

六角7月自結合併營收3.74億元，雖月減4.16％、仍年增達22.03％。累計前7月合併營收23.91億元、年增1.51％，重返成長軌道、改寫同期次高。隨著旺季效益顯現，六角持續布局全球手搖茶飲市場，「日出茶太」今年目標新增300家、全球總店數達1500家里程碑。

而六角旗下經營餐食品牌的子公司王座，除持續推動「段純貞牛肉麵」海外市場擴張、目標展店達10家外，由於台灣大多數門店已折舊攤提完畢，隨著虧損情況逐步改善，配合餐飲消費市場回溫、營收規模成長，下半年獲利表現有望逐季正向。

整體而言，隨著下半年「Chatime日出茶太」進入展店旺季，澳洲Chatime Group近期加強擴增快消品（FMCG）產品線上架兩大龍頭超市，配合王座恢復正常獲利，中國大陸逐步解封帶動杭州瑞里營運改善，六角集團受惠旺季效益顯現，下半年營運可望優於上半年。