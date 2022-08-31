大陸房產巨頭、港股上市的中國恒大，去年第三季陷入債務危機，財務困境問題仍未解決之際，傳出中國恒大的債權人已經制定自已的債務重組計劃，並要求恒大主席許家印用自己的財產償還債務。

綜合外媒31日報導，投資恒大債券的全球基金已經提交其債務重組計劃，制定重組恒大200億美元離岸債務的框架。恒大的外國債權人還提議，許家印應購買公司發行的新股，並將資金償還部分離岸債務，並指稱許家印賺了不少錢，應「回吐」部分。

報導稱，債權人期望透過這個「稻草人提案」，換取恒大更具建設性的回應。不過，知情人士指出，恒大不太可能同意這種要求，因為現在首要工作是配合大陸官方政策「保交樓」。

報導稱，今年7月份，恒大曾經發布公告表示，盡職調查工作仍在推進中，預計集團盡職調查工作將在近期基本完成，屆時恒大將與有關債權人及顧問溝通境外債務重組方案架構和建議，並希望在2022年內儘快公布具體重組方案。