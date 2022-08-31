櫃買中心31日指出，截至111年8月30日止，國內可持續發展債券流通在外共計20檔，發行餘額達新台幣746.43億元。

111年截至8月30日止，已發行8檔，發行總金額合計為新台幣176.06億元，包括兆豐銀行發行新台幣15億元、高盛金融公司發行1億美元、中華電信發行新台幣35億元、元大銀行發行新台幣20億元、法國興業銀行發行2.47億澳幣（2檔）、及土銀發行新台幣25億元（2檔），另有渣打銀行及合庫銀行分別於6月17日及7月1日取得可持續發展債券資格認可。