中國互聯網絡信息訊中心（CNNIC）31日在北京發布第50次「中國互聯網絡發展狀況統計報告」，顯示截至2022年6月，大陸網民規模為10.51億，互聯網普及率達74.4％；使用手機上網的網民比例達99.6％。

香港經濟日報報導，該報告顯示，在網路基礎建設方面，截至2022年6月，大陸千兆光網具備覆蓋超過4億戶家庭的能力，已累計建成開通5G基地台185.4萬個，實現「縣縣通5G、村村通寬帶（頻）」。三家基礎電信企業的固定互聯網寬頻接入用戶總數達5.63億戶，比上年底淨增2,705萬戶。

在網民規模方面，大陸網民規模持續穩定增長，較2021年12月新增網民1,919萬，互聯網普及率較2021年12月提升1.4個百分點。

在網路接入環境方面，大陸網民人均每週上網時長為29.5個小時，較2021年12月提升1.0個小時。網民使用手機上網的比例達99.6％；使用台式電腦、筆電、電視和平板電腦上網的比例分別為33.3％、32.6％、26.7％和27.6％。