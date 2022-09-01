圖/翻攝Yahoo TV

一家入口網站本周公佈高雄市長選舉的街訪調查，受訪民眾普遍清楚民進黨現任市長陳其邁將爭取連任，但對於國民黨的參選人是誰則相對不清楚，顯見高雄市民對今天上午即將登記的柯志恩及其政見目前仍不熟悉。

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根據該入口網站調查顯示，民眾對陳其邁的施政普遍讚賞，如台積電及各園區招商引資成果豐碩、觀光活動熱絡帶動人潮、捷運輕軌交通路網逐步成形、鋪路路平等基礎建設；但也有民眾提出建言，希望高污染產業能遷移、規劃砂石車專屬通行路線以及改善房價與就業率問題。

對比民眾對於陳其邁及其政績的了解，市民對國民黨參選人柯志恩則是相對陌生，且普遍不清楚其政見，有民眾回應「好像是個女的啦，我不認識她」「她都說沒有住在高雄，住在台北」「有在經營高雄嗎？」有民眾甚至回答「姓柯的？是不是柯文哲？」

此外，柯志恩的知名度也被時常評論高雄的台北市長柯文哲壓過，連遭罷免不能參選的前市長韓國瑜都被頻頻點名，距選舉僅餘86天，柯志恩的選情恐怕要再加把勁。

另外，儘管前市長韓國瑜已離開高雄兩年，但雙方陣營的支持者，都還是會提到他。有民眾認為高雄流行音樂中心所在地應該興建韓國瑜提出的愛情摩天輪，如此一來遊客會更多；也有民眾直言，自從韓國瑜沒有當市長之後高雄就變很多了。雖然有民眾口誤把韓國瑜叫成「陳國瑜」，依然可看出韓國瑜的多元形象，仍深植高雄人腦海。

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