由高雄市政府農業局在高雄物產館主辦的『蓮潭小農市集』，9/10、11日的中秋佳節活動，除了常態的高雄小農展售外，高雄特產專區特別辦理【甜蜜蜂蜜找福ㄉㄞˋ回家】活動，只要產品上標示〔有福ㄉㄞˋ回家〕記號，採購後就可以挑選順眼福袋帶回家，保證袋袋都有甜蜜好禮喔。本次還加碼新竹、南投伴手特產加入，也邀請專門以精油入菜的團隊帶來特調奶茶、特製健康菜色等，中秋假期提供民眾不一樣選擇。

這次活動安排上更是創意十足，為了讓親子共遊更有趣，特別加入多樣的DIY活動，有中秋應景的【冰心月餅DIY】、【鹹豬肉綠豆椪DIY】，只要現場消費滿百元，即可兌換點劵1張參加體驗，送禮品嘗兩相宜；而豬肉水餃DIY則僅需銅板價就可體驗，各種DIY全家一起做，寓教於樂培養好感情。

除了親子DIY外，現場設有【漂浮水樂園】遊戲水活動，家長購物之餘也可讓小朋友消消暑，也是只要點券1張即可參與，活動前日除將進行專業等級消毒外，水池更是以食品藥物檢驗局 (FDA)核可的迪森殺菌劑消毒，讓兒童戲水更安全。活動舞台從早上11時起安排音樂藝文演出，全天不打烊!還不定時穿插【答題贏好禮】提供許多免費獲得農特產品的機會。

蓮潭小農市集將於本週六、日上午10時至下午6時於高雄物產館廣場舉行，展售安全安心農產，只要在小農市集購物，消費每百元就會獲贈點券1張，憑點券可自由參加DIY等周邊活動，堪稱中秋找樂子的高手贏家，歡迎民眾攜家帶眷，親子共度中秋慶團圓。