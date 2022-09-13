高雄市鹽埕第一公有零售市場擴大軟硬體優化工程今年9月中旬將完工，配合今年台灣設計展在高雄舉辦，經發局與國發會、中華文化總會合作舉辦「埕市鹽遊會」，以嶄新面貌的市場為主展場，規劃城市導覽、實境解謎及音樂演出等三大主題活動，其中「高音埔記號」音樂演出集結多位出身高雄音樂人及曾獲金曲、金音等大獎肯定的22組歌手及樂團，將在鹽一市場、鹽埕綠廊及鹽埕市民廣場等三處舞台登場，以音樂引領民眾穿梭鹽埕老街區，深度認識更多鹽埕新風貌。

高雄市副市長史哲13日表示，有70年以上歷史的鹽一市場，經專業團隊優化設計整合軟硬體，整體修繕9月完工，配合台灣設計展在蓬萊商港區設計中島舉辦，將透過「埕市鹽遊會」系列活動宣告重新啟用。他說，先前經發局為活化市場已引進在地叁捌地方生活團隊階段性完成特色青年攤位進駐、延伸辦理DigiWave數位藝術演唱會、虛擬實境闖關遊戲等活動，以多元方案成功吸引在地民眾及遊客走入鹽埕、認識鹽埕。

經發局長廖泰翔表示，「埕市鹽遊會」三大主題活動中，「高音埔記號」音樂演出將以鹽一市場為核心，同時規劃南側的堀江及北側的愛河兩處舞台，將於9月24日及25日，分別在鹽一市場、鹽埕綠廊道及鹽埕市民廣場演出。兩天活動總計有22組表演團體及歌手輪番上場，以最具穿透性的多元音樂演出帶領民眾走入穿梭鹽埕老街區。

廖泰翔指出，這次邀請演出陣容「含金量」相當高，有入圍金曲獎最佳演唱組合獎、獲金音獎最佳專輯獎的春艷，入圍金曲獎、獲金音獎最佳另類流行單曲的歌手鄭宜農；以及曾獲金音獎最佳搖滾專輯的樂團拍謝少年、入圍金曲獎最佳新人獎的樂團理想混蛋、入圍金曲獎最佳演唱組合的兄妹檔「來吧！焙焙！」，還有剛拿下今年金曲獎最佳作詞人獎的饒舌鬼才熊仔，呈現多元曲風。

此外這次演出也力邀多位高雄出身的音樂人，包括曾獲KKBOX風雲榜年度最佳新人獎的創作歌手吳汶芳、入圍金音獎最佳搖滾專輯的淺堤，入圍金音獎最佳節奏藍調歌曲的創作歌手薛詒丹，以及曾獲金曲獎最佳樂團的滅火器等代表性樂團，凸顯高雄在地豐沛多元音樂能量，將與其他音樂人在3處舞台分別演出。

經發局特別表示，參與「高音埔記號」兩天演出的音樂人及團體，演出時間與舞台都刻意錯開，鼓勵民眾及遊客依照演出規劃時間步行前往觀賞。參與活動民眾及遊客可搭捷運至鹽埕埔站，輕軌則可搭至壽山公園或駁二蓬萊站，以步行方式穿梭鹽埕堀江、大溝頂等市場及街區趕場，享受穿梭在各音樂舞台間挖掘更多鹽埕故事的深度旅遊趣味。

「埕市鹽遊會」活動預計9月24日登場，其中「鹽埕好故事」為導覽遊程、「高音埔記號」為音樂表演、「埕市記憶儲存點」則為展覽與遊戲，以豐富多元的活動內容帶領民眾認識鹽埕，走入鹽埕完成難忘的小旅行。此外活動也融入雙語元素，規劃雙語數位解謎遊戲、英文導覽等，讓在地文化活動也能邁向國際。