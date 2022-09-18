為推動5G文化科技應用，高雄市政府17日聯手霹靂國際多媒體、數位發展部、經濟部、及財團法人資訊工業策進會，共同舉辦全台最大霹靂布袋戲5G AR戶外音樂會「霹靂宇宙F.A.I.T.H in KH」，同時以5G即時串流傳送到亞灣區夢境現實館直播。

高雄市長陳其邁、數位部政次李懷仁及多位市議員、在地里長等應邀出席，兩處現場共計千名以上霹靂粉絲觀賞融合文化與科技的聲光視覺饗宴，驚呼連連掌聲不斷。

蓮池潭現場5G技術團隊以精準定位技術在龍虎塔打造一虛擬空間，不少霹靂戲迷看到霹靂英雄透過AR技術自龍虎塔躍下再飛上舞台，整體演出與場景融合，紛拿起手機拍下精采瞬間。

陳其邁致詞時對滿場霹靂迷開玩笑說，「我是來看熱鬧的！」好奇今晚傳統民俗技藝布袋戲碰到高科技的展出會有什麼樣的火花。他表示，高雄致力發展5G AIoT科技相關應用服務，第一次與大家熟悉的布袋戲合作，是台灣第一個5G AR音樂會，代表新科技應用到布袋戲、歌仔戲及音樂會的演出，「今晚在龍虎塔旁演出就是一個很好的實驗場域，無論是科技產業發展、或者傳統創新領域，將充滿無限可能。」

霹靂國際多媒體表示，感謝高市府邀約，很高興能將霹靂布袋戲搬到最具宗教文化特色的左營蓮池潭演出，不僅劇本、戲曲音樂是全新編排與製作，超過40尊以上霹靂主角、歌手與COSPLAY輪番上陣，更在經發局和資策會的輔導下，將演出內容融合光時代科技專利技術，讓霹靂角色素還真、一頁書進到AR世界，與眾多角色共同演繹霹靂史上最著名的正邪對戰。

HTC全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎表示，未來透過5G高速、低延遲特性，跨年、大型運動賽事等活動，可以近乎零時差進行跨國異地共演，帶給觀眾絕佳的即時體驗，期望未來與高市府合作將方案應用到更多商務及文化科技合作，為民眾帶來更多5G創新科技表演。

高雄市經發局長廖泰翔表示，這次搭配台灣設計展以「傳藝創新設計」的理念策展，使5G、新興科技能與傳藝文化、互動娛樂結合，讓具歷史特色的蓮池潭風景區增添新氣象，活絡在地商機也帶動在地文化觀光。(記者張雅雲/高雄報導)