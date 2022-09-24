伍佰 ＆ China Blue今晚在小巨蛋開唱首場。（粘耿豪攝）

伍佰 ＆ China Blue24、25日在台北小巨蛋舉辦「Rock Star」世界巡迴演唱會。台北站因為疫情影響2度延期，伍佰一台上感性說，「大家晚上好，全場滿滿的呢，這真是一條漫長的路，感謝你們等了406天沒有把票丟掉」，並提到這場演唱會總共延期約2年，「我們等了更久，770天，因為那個（疫情）被迫延期2次」。

伍佰歌曲總是帶給粉絲許多力量，開心向粉絲打趣喊話，「那個（疫情）今天就是我們的反擊，近年來有各種跡象顯示我們是一座巨大的充電站，你們來的人都知道我唱的不是情歌，而是伍佰的世界，我們開始吧！」他在唱歌曲〈結〉前，開玩笑說：「當你要知道一個人帥不帥的時候，不能只是看他的照片，要看他做其他的事情。當你要知道一個人寫歌厲不厲害，不能只聽主打歌，要聽他冷門的歌。」逗笑粉絲。

他第6度登上台北小巨蛋開唱，一開場以招牌一頭飄逸長髮站上升降台，穿上拼接的英式格紋大衣，展現搖滾王者風範，以Rock Star之姿霸氣飆唱〈海浪〉拉開序幕，搭配舞台上從天而降的巨大星星，接連嗨唱〈淚橋〉、〈痛哭的人〉、〈被動〉等熱門夯曲，還熱情邀約全場萬名粉絲一起玩人體波浪舞，引起粉絲陣陣尖叫。

伍佰這次在演唱會上，特地打造新造型服裝，更在演唱會首唱新歌〈樂芙〉，同是他將在明年2月舉辦「成功之路：How to Be a Rock Star」搖滾歌劇主題曲，伍佰 ＆ China Blue還邀請劇中飾演「星星星歌唱大賽」的主持人周到登台演出，正是在戲劇《斯卡羅》裡的演員周厚安上台互動。伍佰在演藝圈擁好人緣，昨鳳小岳、顏志琳、法蘭等人到場欣賞，2場小巨蛋共吸引2萬粉絲朝聖，票房粗估吸金4600萬元。