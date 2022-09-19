「北流卡夫卡」今舉辦開幕記者會。（新視紀北流卡夫卡提供）

「北流卡夫卡」今（19日）舉辦開幕記者會，眾多音樂圈好朋友到場祝賀，包括台北流行音樂中心董事長黃韻玲，董事長樂團代表吉董、鈞董、白董、八十八顆芭樂籽主唱阿強、1976主唱陳瑞凱、丁曉雯、黃連煜、官靈芝等人。之前試營運就曾多次造訪的吉董掛保證：「環境舒服、啤酒好喝。」開心未來音樂人多了一個聚會場所。

主唱「吉董」日前博士班已開學，很享受重回校園學習的生活，熱愛運動的他日前也抽空取考救生員執照。吉他手白董與老婆雅維茉芮合開工作室，日前也因為疫情趨緩逐漸恢復正常，喜歡游泳的他只要時間允許，依舊維持游泳習慣，而鈞董也繼續他的專長在廣告視覺設計領域打拼。

吉董表示自己開過Live House，自己什麼都要做，包括圍事，真的知道經營不容易，白董笑說：「若經營不好，可以打給我們，我們來把酒喝光。」鈞董說：「Live is Life！現場見真章，因為現場演出的魅力就是不一樣。」阿強認為音樂場所對於音樂人也象徵夢想。台北流行音樂中心黃韻玲董事長也表示：「等待開幕已經很多天沒睡好，因為很興奮。這個場地如果沒有大家，終究只是一個場地，有了大家才能被豐富，未來希望大家可以在這裡表演，找到自己的聲音。」