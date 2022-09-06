義消人員熱血協助消防單位救災，目前高雄市義勇消防總隊編制內外一共有5205位，是歷年最多。但是仍面臨年輕一輩新血不足問題。對此，義勇消防總隊總隊量身打造專屬高雄義消主題曲，另外還拍招募影片，更深入校園社團，吸引像是有護理、救護背景的大學生年輕人，如今年7月新成立新莊救護分隊，共有32人加入，其中就有不少大學生，平均年齡僅28.2歲。

高雄市消防局到大學消防職人體驗活動，不僅是要提醒面對災害應變，其實同時還要鼓勵年滿18歲有志青年，一同加入義消大家庭。根據高市消防局統計，編制內義消人數從2019年為3547人，到了2020年有3618人，2021年增加到3630人，到今年8月為3864人，為歷年最高，其中男性為2529人，女性為1335人，平均年齡為50.7歲，另外再加上編制外現有一共5205位。

由此可見雖義消人數看似連年提升，但普遍年齡偏大，義勇消防總隊總隊長陳義永也坦言，雖然加入義消行列的人變多，但年輕人並沒有大幅度增加，為了希望能招募年輕義消，提升整體年輕、活力形象，義消總隊近期打造專屬高雄義消主題曲《高雄ㄟ打火兄弟》，另外還拍招募影片，要用畫面呈現義消形象，和消防工作訓練內容，讓年輕人知道加入義消、搶救人命是相當有意義的事。

而陳義永提到，他最重視的就是救護分隊，目前約有400名同仁，相較每日緊急救護出勤次數，略顯不足，因此今年在7月新成立新莊救護義消分隊，涵蓋軍方高級救護技術員、各級醫療院所及學校護理師等，甚至還有10多名擁有護理和救護背景的大學在學學生，共有32人加入，平均年齡僅約28.2歲。陳義永說，未來目標明年中前可以再增加2個救護分隊，目標是33個，甚至一區一個，補強各地救護人力。