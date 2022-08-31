前副總統呂秀蓮今接受網路節目專訪，被問到新冠疫苗封存年限爭議，呂秀蓮質疑，疫苗採購合約封存30年，並被列為極機密檔案，而國家檔案法規定，極機密是由總統定義，但此規定也是違反民主，因為只要總統認定即可；而明年防疫預算編845億，到底是要幹甚麼？難道明年疫情會更慘嗎？是不是有很多見不得人之事？

呂秀蓮今接受資深媒體人黃光芹專訪，針對政府防疫表現指出，防疫預算在去年花658億，結果現在有500多萬人確診，佔全國4分之1，以及近一萬人死亡，請不要再喊「防疫模範生」，聽了都覺得不好意思。

她說，明年度防疫預算編列845億，要請立委們多多監督此預算，「難道明年疫情會更慘嗎？每天都要PCR？每個月都要打一劑疫苗？」

談到前總統陳水扁批民進黨台北市長參選人陳時中，是踏著萬人屍體參選台北市長一事，呂秀蓮說，「陳水扁那句話是說有人這樣說，他只是引述，反正不是鬼說的就對了，相信台北市民應該沒那麼笨。」

對於台南殺警案引發治安疑慮，呂秀蓮表示，過去擔任副總統時，總統府的人權委員會是由自己負責，那時沒想過犯人被關還可以放假回去，「現在外役監可以放假回去？這法律到底誰訂的？去外役監的不是都是有錢有勢的人嗎？這非常不公平」。

她說，現在設立國家人權委員會，主委陳菊也是她過去坐牢時的同事，而監察院到現在到底做過什麼事？民主進步的價值通通都腐蝕掉，外役監到底為何標準如此寬鬆？要從法律面、體制面、執行面進行全盤檢討，許多法律制度都要修改。