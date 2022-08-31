前副總統呂秀蓮今網路節目專訪，對於兩岸情勢及中國民用無人機騷擾金門崗區，呂秀蓮認為，如果一騷擾就打，很容易擦槍走火，「中國以為第一次我們忍，就會永遠忍下去」；「所有的事情都是一刀兩刃，利弊禍福都存在」。

對於美國會訪團陸續法訪；呂秀蓮說，美國快要選舉了，來訪可能是為了自己的利益，是別有計畫，如果來訪，台灣還是會歡迎，而國安單位要衡量，這樣的訪問會帶來多少的困惑，「現在台灣的外交跟國防形成了不平衡的傾斜，讓國防部很緊張。」

對於兩岸關係，呂秀蓮分析，「有一個美中台的外三角關係，還有一個內三角關係，就是民進黨、國民黨還有共產黨。」要讓世界知道台灣是無辜的，有些麻煩不是台灣惹出來，是美中爭戰把台灣扯進來，政府應該要看清楚這樣的關係，思考如何在美中漩渦之間巧妙的把自己抽出來。

呂秀蓮強調，「政府應該要避戰而不是挑起戰爭」，台灣不會成為下一個烏克蘭，並呼籲台灣人民投資和平、預防戰爭，畢竟兩岸沒有血海深仇，更不需要一場殘酷的戰爭。

對於共軍無人機頻繁侵擾金門，蔡總統下令適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空安全。呂秀蓮說，裴洛西議長的來訪造成巨大的影響，「我們的國軍很辛苦，國防部的壓力也很大，所以對於無人機的侵擾，會衡量說能忍則忍」。

主持人追問，國防部應該是依循總統的意思；呂秀蓮表示，「我認為總統應該是聽美國的意思吧」；如果無人機一騷擾就開槍打，那很容易擦槍走火，中國以為第一次我們忍，就會永遠忍下去，就像美國議長訪團來之後，中國想模糊台海中線，不斷的使用軍機試探，「而所有的事情都是一刀兩刃，利弊禍福都存在。」中國還很開心地模糊了海峽中線，但全世界都看著中國，美國、日本也可能會有反制。

呂秀蓮認為，外交是沒有槍炮的戰爭，「在外交跟國防上應該取得平衡，但最近是外交超前讓國防增加負荷」；在過去，台灣國際處境孤立，所以當有外國訪團來訪時就會覺得安慰、有信心，但最近有點做過頭了，「以前也都有訪團來台灣，但媒體都不報導，現在御用媒體都配合總統府。」

呂秀蓮提到，中國鎖台軍演不只刺激了全台人民，也提高了全民的國防意識，大家終於相信戰爭要來了，飛彈打到日本去，也刺激到日本，中國以為模糊了海峽中線，結果緊接著各國的船艦都靠近中國。「但這件事情也給了我們一個教訓，如果雙方都不想要戰爭的話，我們都要有所節制。」

呂秀蓮認為，台灣應該要加強全民國防意識，可以將1922下架改做民防宣傳，「可能還來得及應對中國大陸的侵擾」；她也坦承道，「我對國防部很不滿，現在疫情指揮中心的直播應該要讓給國防部作宣講，都兩年了還在教勤洗手、戴口罩。」