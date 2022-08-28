前民進黨立委鄭寶清宣布參選桃園市長，前副總統呂秀蓮今天痛批，這次朝野政黨對縣市長的提名，完全違背民主黨內初選機制，她對此表示遺憾，呼籲大家超越黨派意識去選最好的市長。她也強調，台灣若無法避免戰爭，誰執政都毫無意義，因此，利用選舉挑起兩岸關係緊張的候選人，都不要去選他。

呂秀蓮今天出席「台灣和平公義社」成立大 會，媒體詢問，對於鄭寶清宣布脫黨參選的看法，她說，她全心全意希望台灣和平，所以剛剛在成立大會中，她已經宣布和平公義社不介入今年的任何的選舉。

但因為她曾當過桃園縣縣長，因此她認為，桃園縣在未來的發展方面，將是台灣的「國門之都，希望之城」，所以期待下一任的市長一定要具有國際觀，而且知道台灣如何用桃園作為典範，取代香港成為東方的新明珠。

呂秀蓮表示，她認為桃園市民非常聰明，可以超越黨派意識，認真來選擇一個最可以期待、能把桃園真正帶向國門之都的候選人，我們過去太停留在黨派意識，很容易受到黨派的影響，這次朝野各黨對縣市長的提名，完全違背民主的黨內初選機制，「所以我要大膽的表示遺憾」。

她強調，黨派不重要，選人最重要，桃園將因為國門之都而變成台灣最重要的一個都市，我們需要一個非常好的領導人，呼籲大家超越黨派意識選出最好的市長。

呂秀蓮也提醒，如果台灣有戰爭，誰當縣市長都不重要，如果我們的執政黨沒有辦法保衛台灣，不能夠避免戰爭的話，誰來執政都毫無意義，我們已在戰爭的邊緣，因此執政黨要很虛心的，絕對不要挑起戰爭，我們人民要避戰，千萬不要再挑戰。

她呼籲選民，此時利用選舉再挑起兩岸關係緊張的候選人都不要去選他，我們需要有人真的以大局為重，讓台灣穩定。