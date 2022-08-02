美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）預計2日晚間率團訪台，傳出3日將參訪立法院。為了迎接裴洛西的來訪，立法院先請工作人員在走道鋪設紅地毯，做好萬全準備。（劉宗龍攝）

美國眾議院議長裴洛西的亞洲行，2日晚間專機預計將降落在松山機場訪問台灣，在松機可見一整排的車隊等候。（趙雙傑攝）

美國眾議院議長裴洛西確定今晚抵台，連日引發大陸極大反彈；前副總統呂秀蓮認為，真正的弱者才會用戰爭解決問題，強者才懂得用智慧跟慈悲取悅別人。

她說，用她的三性原則處理、制定兩岸政策會比較理想，例如可用外交辭令講一些好聽的話，美國說不定就會要裴洛西不要來，現在狠話說盡，以美國立場，兩黨當然要一致，「難道以後美國官員到哪都要請示北京」？

呂秀蓮日前接受中天新聞專訪指出，她認識裴洛西很久，當立委時，見過很多次面，裴洛西是一個女性主義者，很堅定的自由主義者，所以反威權、反共產，但是說裴洛西高調，未必，因為這是裴洛西的個性。

她說，也許裴洛西原來可來台灣，也可以不一定要來，但是現在中國搞成這樣，「不只她非來不可，全美國都會認為她一定要來」，政治不要離開人性，美國與中國都是世界大國，「中國要哪一個官員要到哪一個國家，結果有一個國家不許你去，你會舒服嗎？」

她說，裴洛西是美國國會議長，想要去哪，被用各種威脅、恐嚇、侮辱，就真的會屈服嗎？「現在不是裴洛西要來台灣的問題，而是美國兩黨全體一致要她來，非去台灣不可」，否則以後變成中國官員來決定美國官員要去哪？不要去哪？這也是侵犯到台灣人民要迎接貴賓的自主權。

呂秀蓮說，1990年全世界都在抵制中國，她接受旅美台灣同鄉會邀請去隻身一人到北京演講，她也見了統戰部部長、中央對台辦主任等，她當時很禮貌的告知，政治要處理好，有人性、理性、良性三性原則，任何政治目標都要符合人性，才能推動成功，推動政策要用理性方式，才會得到良性結果，違反人性、用非理性，一定是惡性結果。