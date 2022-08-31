永豐金(2890)今(31)日舉行2022第2季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，受惠於子公司生息資產持續擴張及財富管理業務表現亮眼，上半年淨收益241.1億元、稅前淨利100.2億元，雙創歷年同期新高；且今年1~7月自結稅後淨利103.1億元，年化ROE(股東權益報酬率)11.27%，獲利不僅續創歷年同期新高，也是15家上市櫃金控中，唯一較去年同期出現正成長的公司。

永豐金控2022年上半年稅後淨利達82.3億元，年減4.2%，每股盈餘0.72元，每股淨值13.15元，年化ROE 10.67%。

永豐銀行2022上半年淨收益186.6億元，年增20.9%，稅後淨利75.0億元，年增27.0%，皆創下歷史同期新高。永豐銀行總經理莊銘福表示，獲利大幅成長的主要原因為上半年手續費淨收益在銀行財富管理及放款業務的帶動下，較去年同期成長15.6%，續創歷年同期新高；利息淨收益因孳息資產量率皆增，年增17.5%。上半年其他淨收益因投資部位操作得宜，較去年同期成長62.7%。

永豐金證券2022上半年淨收益49.4億元，稅後淨利8.9億元，永豐金證券代總經理張李章隆表示，雖然受資本市場動盪且台股日均量下滑影響，致資本利得及穩定性收益減少，然而上半年經紀業務市佔率4.87%，較去年同期提升0.14個百分點；近五年來，ROE在本土券商經紀市佔率前十大中，從2017年第8名晉升到2022年第一季第3名；2022上半年平均融資餘額較去年同期年成長12.6%，各項業務指標持續成長，充分展現公司近年拓展多元收入與精進數位經營的營運成效。

朱士廷表示，近五年在有效執行各項業務策略下，金控、銀行與證券在同業中的ROE排名持續往前。金控的ROE在15家上市櫃金控中，從2017年排第13名，前進到2022年第1季的第5名，也榮獲多項ESG評鑑機構與永續指數的肯定，未來將持續落實2022-2024四大策略「數位、跨境、整合、永續」，期待未來有更好的表現。