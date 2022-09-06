上市櫃公司2022年上半年大陸投資獲利亮眼、賺逾2,000億元，但因三利空夾擊，較去年少賺392億元。金管會證期局副局長高晶萍6日指出，今年上半年上市櫃大陸投資合計利益達2,038億元，整體較去年上半年減少392億元，但還是寫下近十年同期獲利次高紀錄。

高晶萍分析，上市公司本期投資利益較去年同期減少393億元，主要是因為電腦及週邊設備業、塑膠工業、水泥工業，受「供應鏈缺貨、市場需求下滑及原物料價格上漲」影響所致。她表示，今年受到疫情影響、大陸仍有封城導致工作天數減少，整體經濟情況也受到衝擊影響。

高晶萍進一步指出，上市公司投資損益減少最多的前三大產業，以電腦及週邊設備業受影響最大，相較去年投資獲利187億元，今年上半年甚至出現虧損42億元，因此年減229億元。而塑膠工業今年上半年投資收益62億元也較去年的250億元大幅減少188億元，水泥工業今年上半年也衰退相當多，從去年的114億元下降到今年的25億元。

就家數來看，赴陸投資的上市櫃也減少中。截至今年第二季止，上市公司679家，上櫃公司519家，合計1,198家赴大陸投資，占全體上市(櫃)公司總家數1,657家之72.3％，較去年底減少10家。

在累計投資金額部份，截至今年第二季止，上市公司累計投資新台幣2兆3,910億元，上櫃公司2,507億元，合計2兆6,417億元，較去年底增加1,129億元。高晶萍分析，主要是基於營運策略考量併購取得大陸子公司，或因應子公司業務拓展、建廠資金需求，故增加大陸投資金額。上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

今年台商投資收益累計匯回金額明顯增加。2022年上半年投資收益匯回金額399億元，截至今年第2季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額分別為5,745億元及550億元，合計6,295億元，占累積原始投資金額2兆6,417億元之23.83％。

高晶萍表示，今年上半年投資收益匯回主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利、出售股權收益匯回所致。上市、上櫃公司皆以電子零組件業匯回金額較大。