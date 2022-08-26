開發金(2883)今舉行法說會，開發金今年第二季ROE為7%，ROA為0.5%，雙雙均較第一季下滑。開發金今法說會上也釋出，由於市場短期利率飆升速度很快，下半年銀行端NIM(淨利息收益率）要再擴增有壓力，但至少會力守H1的1.43%；至於明年的股利政策仍要看下半年的市場波動等因素決定，目前言之過早！

開發金上半年稅後淨利新臺幣136.2億元，每股盈餘0.81元，金控同業中排名第四；子公司中國人壽上半年稅後淨利新臺幣135.3億元；凱基銀行上半年稅後淨利新臺幣28.8億元；中華開發資本上半年稅後淨損新臺幣15.8億元；凱基證券上半年稅後淨利21.4億元。

中國人壽是2022年上半年獲利貢獻最多的子公司，上半年稅後淨利為135.3億，面對全球金融市場波動，中國人壽審慎管理投資組合，維持穩健的投資收益，且持續提升傳統型分期繳商品佔比，新契約價值利潤率達35.9%。中華開發資本因資本市場震盪造成未實現評價損失，上半年淨損為15.8億，但預期下半年可望重啟獲利動能。

開發金第二季底的總資產為3.48兆元。在銀行端，凱基銀今年上半年的利差和NIM都優於去年同期，利差為1.8%，NIM為1.43%；而在第二季單季方面，利差為1.87%，NIM為1.46%也都優於首季。凱基銀調整授信資產結構，上半年中小企業及消費貸款有雙位數的年成長，活存比為40.3%。

開發金旗下凱基銀今年上半年表現不錯，存放利差和NIM都較去年同期為佳，凱基銀總經理曹慧姝表示，今年上半年的NIM達1.43%，展望下半年，由於短期利快速飆升，使NIM要再進一步擴張有較大壓力，但凱基銀H2至少會將NIM守住在1.43%。

至於開發金明年的股利政策為何，開發金總經理龐德明表示，由於今年金融市場波動較大，各大型金融機構都受到影響，目前談明年股利政策仍言之過早，未來還是要檢視市場波動和董事會的決議等，才能確定股利政策。