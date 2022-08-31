中央流行疫情指揮中心表示，今天新增3萬4389例本土個案，其中新北市已破7千人確診，另外今增234例境外移入、21例染疫死亡。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，本土病例數和預期走向一樣，病例數正在增加，顯示已經進入下一波流行，提醒尚未接種疫苗的民眾盡速接種。

指揮中心表示，本土個案分布以新北最多，共7607例，其他依序為台北4332例、台中4100例、桃園3780例、高雄2592例、台南2173例。另新增中重症132例，分別為99例中症、33例重症。

染疫死亡再增21例，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月23日至8月27日，死亡日期介於6月12日至8月28日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中一名死亡個案為30多歲男性，曾接種2劑疫苗，有糖尿病史，6月6日發燒、呼吸困難、意識改變送急診，採檢PCR陽性確診，X光顯示肺炎，住院使用瑞德西韋、類固醇、抗生素等藥物治療，6月12日因病況惡化，病逝於醫院，死因為糖尿病酮酸血症及新冠肺炎，死亡診斷原將新冠肺炎列為其他，後改列至主要死因。

指揮中心表示，今日新增之34,389例本土病例，為15,820例男性、18,556例女性、13例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(7,607例)，臺北市(4,332例)，臺中市(4,100例)，桃園市(3,780例)，高雄市(2,592例)，臺南市(2,173例)，彰化縣(1,416例)，新竹市(1,047例)，新竹縣(1,044例)，苗栗縣(899例)，屏東縣(801例)，雲林縣(708例)，基隆市(702例)，花蓮縣(652例)，宜蘭縣(614例)，南投縣(474例)，嘉義縣(446例)，臺東縣(331例)，嘉義市(327例)，澎湖縣(184例)，金門縣(133例)，連江縣(27例)。

指揮中心指出，今日新增21例本土病例死亡個案，為12例男性、9例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、13例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月23日至8月27日，死亡日期介於6月12日至8月28日。

指揮中心說明，今日新增234例境外移入個案中，為111例男性、123例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(22例)，日本(8例)，泰國及美國(各4例)，香港(3例)，菲律賓、馬來西亞及阿拉伯聯合大公國(各2例)，奧地利、瑞典及柬埔寨(各1例)移入，另184例感染國家調查中。入境日期介於今年7月31日至8月30日。