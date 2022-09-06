中央流行疫情指揮中心6月中起縮短入境檢疫條件至「3+4」，隨後也推動各類鬆綁措施，9月12日起，將恢復美、加、紐、澳、歐洲與邦交國免簽證來台待遇。發言人莊人祥表示，待免簽試辦後，還會陸續開放其他國家的免簽。至於何時才能推動「0+7」？他表示還有入境隔離全程1人1室、唾液篩檢、機場運輸的關卡需要解開。

莊人祥表示，「3+4」存在的話，對於觀光業者當然會有一些疑慮，為了回應給我們免簽的這些國家，才會在9月12日開始美、加、紐、澳、歐洲與邦交國免簽證來台，之後還會持續開放其他國家的免簽。

至於何時才能從「3+4」轉為「0+7」？莊人祥指出，上次說過還有很多關卡需要解開，比如目前「3+4」的後4天是1人1室，若要開放更多人進來，會改為全程1人1室。另外還有唾液篩檢的部分需要改變，從機場到檢疫處所的運輸也需要解決，解決之後才有可能轉為「0+7」。指揮官也說過，要等到疫情高峰後，看到疫情下降，才會做出顯著的邊境開放策略。