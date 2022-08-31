中國外交部發言人趙立堅8月31日主持例行記者會。

針對報導，美國亞利桑那州共和黨籍州長杜希(Doug Ducey)抵台訪問，將會見蔡英文、吳釗燮，參加經貿活動，並會見台灣半導體行業的代表。趙立堅表示，中方敦促美國有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣開展任何形式的官方往來，停止向台獨勢力發送錯誤信號。中方將採取有力措施堅決維護國家主權和領土完整。

趙立堅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。中方一貫堅決反對美國以任何形式、任何名義與台灣開展官方交往。中方敦促美國有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止與台灣開展任何形式的官方往來，停止向台獨勢力發送錯誤信號。中方將採取有力措施堅決維護國家主權和領土完整。

2022美國商機日8月31日在台北登場，美方除了美國在台協會處長孫曉雅到場外，現正訪台的美國亞歷桑納州長杜希亦現身站台。貿協董事長黃志芳強調，杜希來訪並出席美國商機日，極具象徵性、指標性意義，因為亞利桑那州已成為全美的矽沙漠(Silicon desert )，我國晶圓代工龍頭台積電已前往設廠，帶動上百家供應鏈評估或決定跟進投資，他看好亞利桑那州可成為台美科技、產業、經貿合作的新典範。