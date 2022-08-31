陸委會主委邱太三原訂9月6、7日在美出席活動，但陸委會今（31）日突然發布聲明，表示因國內重要事務處理，邱太三將延期訪美。陸委會並未進一步說明「國內重要事務」為何。

陸委會透過書面說明，指邱太三原訂美東時間9月6日應邀於美國布魯金斯學會（The Brookings Institution）專題演講活動也將順延；另9月7日陸委會委託財團法人兩岸交流遠景基金會與新美國安全中心（CNAS）合辦之國際研討會如期舉行。

據陸委會日前消息，邱太三原本將在布魯金斯學會發表專題演講，以「守護台灣民主 確保台海和平」為題，說明近期情勢觀察及中華民國政府的兩岸政策，並由該學會副總裁Suzanne Maloney及資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）主持與交流。

至於7日如期舉行的「台灣、演進中的世界及兩岸關係（Taiwan Evolving World ＆ Cross-Strait Relations）」研討會，將探討中共二十大及對美中台關係之啟示、印太新政經秩序等議題，出席台美學者包括該中心副總裁Paul Scharre、遠景基金會執行長賴怡忠等。