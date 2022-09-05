食藥署2日宣布通過莫德納「原始株+BA.1」雙價疫苗緊急使用授權（EUA），但近來國內BA.5疫情漸升，外界質疑為何不採購「原始株+BA.5」劑型。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝3日臨時召開記者會說明，今天再邀請行政院首席防疫顧問、指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳出面釋疑。王必勝表示，基於疫情升溫，建議符合接種條件的族群，可接種現有疫苗，或是預計本月開打的BA.1雙價疫苗。

食藥署2日宣布核准莫德納BA.1雙價疫苗緊急使用授權，適用於18歲以上成人追加接種，與前一劑需間隔3個月以上。張上淳今天出席防疫記者會表示，審查內容包括製造過程相關資訊、動物試驗、人體臨床試驗都有完整資料，專家小組審查認定符合相關規定，因此通過。

莫德納BA.1雙價疫苗臨床試驗資料。(指揮中心提供)

張上淳說明莫德納BA.1雙價疫苗臨床試驗資料，受試者接種BA.1雙價疫苗後28天，對抗BA.4、BA.5的中和抗體是原型株疫苗組的1.68倍；接種前未曾感染者，雙價疫苗組產生的中和抗體效價是原型株疫苗的1.69倍。

張上淳強調，由於該臨床試驗比較初期，受試者人數不多，主要看的是施打後28天抗體效價變化，但無法直接換算出有多少保護力；但以臨床試驗數據推估，即使雙價疫苗只含有BA.1和原始病毒株，在BA.4、BA.5流行期間仍有防範重症住院的效果。

美國本月初也公布相關資料，分析18歲以上成人在BA.4、BA.5流行期間接種原始株疫苗的保護效果。張上淳說明，如接種3劑原始株疫苗，4個月內，預防重症住院的保護效果是49％，4個月以上為34％；如果接種4劑疫苗，2個月內預防重症住院的保護效果是60％，2到4個月之後是56％。換句話說，專家們都認為對於目前的流行狀況，即使還沒有雙價疫苗，仍鼓勵大家接種第3、4劑疫苗，仍可預防重症及死亡。

mRNA單價疫苗在BA.5、BA.4流行期間預防重症住院的保護效果。(指揮中心提供)

mRNA單價疫苗在BA.5、BA.4流行期間預防重症住院的保護效果。(指揮中心提供)

至於外界質疑，為何國內不採購美國已通過緊急授權的BA.5雙價疫苗。王必勝表示，BA.1雙價疫苗對於現在流行的病毒株是有效的，資料也比較完整，且到貨期程是可預估的，指揮中心會盡快買進來，經過封緘檢驗之後就可以施打；至於美國通過的BA.5雙價疫苗，未來也會購買，等到資料充足並審查就會採購，但時間點無法確定。

王必勝指出，歐洲藥品管理局和加拿大衛生部都在9月1日核准莫德納BA.1雙價疫苗的緊急使用授權，歐洲藥品管理局建議，現有疫苗仍可預防現在或未來出現的變種病毒造成重症或死亡，呼籲仍應繼續接種現有疫苗；由於無法預測病毒未來將如何變異、流行哪些變異株，建議民眾不應等待特定變異株的次世代疫苗。加拿大衛生部也有類似建議，建議不應該等待完美和最新的疫苗。

至於BA.1雙價疫苗將採購多少數量、開放哪些族群接種，王必勝表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）將在今天下午4點召開會議，研擬國內接種建議，根據專家建議在估計採購數量。