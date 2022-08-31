疫苗採購合約需封存30年惹議，北市議員鍾沛君表示，國民黨立法院黨團開了記者會，質疑疫苗採購疑雲重重，高端疫苗的保護力數據至今沒有公開，結果，前部長陳時中卻怒嗆搞不清楚狀況，因為「高端沒有做完三期」，所以「沒有保護力資料」。鍾痛批，沒有科學只有信仰不是疫苗，就是符水。

鍾沛君酸，陳大人早先大言不慚說什麼，高端要賣到國外去，言猶在耳，現在反過來高姿態教訓都是質疑的人不懂，做為台北市民，看到這樣理所當然的嘴臉要選市長，真的笑死。

鍾沛君直言，不知道保護力，怎麼就拿了數十億公帑去買，還施打在民眾身上呢？而且別說三期，高端根本連二期都沒有結案，從頭到尾就是欺瞞百姓，就是詐騙公帑，就是情緒勒索，就是炒作股價。

鍾沛君說，沒有科學，只有信仰，不是疫苗，就是符水，原來是神棍啊，還以為是衛福部長呢，如果本黨有朝一日重返執政，這些年的疫苗黑幕，一定要全面徹查，政黨輪替的第一天，就解密所有採購機密，該坐牢的，等著把牢底坐穿。