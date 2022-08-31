今年初航海王之一的公司大股東及其配偶申報轉讓持股20萬張至信託專戶，外界推估可能與稅務規畫、財產保全及傳承有關。華南銀行表示，大多數的企業主在規畫傳承時，主要會考量財富移轉及經營權接班的問題，但是要如何處理企業主的需求，可以透過最近熱門的「信託」作為資產傳承規畫工具之一，善用有價證券信託，傳承財富兼顧鞏固股權。

早期台灣企業創辦人的勤奮打拼，為經濟打下良好基礎，但在交棒過程中，經營權爭議時有所聞。依據資誠聯合會計師事務所2020年調查顯示，台灣企業中60～69歲負責人占整體33％、70歲以上亦高達12％。然而，逾33％企業負責人尚未考慮到傳承問題，即便考慮將公司交給子女或專業經理人管理，但卻有44％僅是想過但沒有付諸行動。如何讓辛苦一輩子打下的基業順利接班以及攢下的財富傳承給後代，面臨頗大的挑戰。

陳先生是某上市公司經營者，考量年紀越來越大，規畫將累積的財富移轉給子女，又擔心子女取得財產後隨意揮霍、不思上進，陳先生現階段仍想保有公司控制權；這是許多企業家共同的煩惱。

華南銀行建議，此時可量身訂作有價證券信託，於信託期間將股利贈與給下一代 ，但「保留調整子女間受贈比率權利」，讓陳先生未來仍可彈性調整贈與比率，並約定陳先生可保留公司股票的運用決定權利，保有財產掌控權及公司經營權，股東權益不受影響，信託終止後股票返還給陳先生的信託架構。讓股利傳承給子女，企業主仍可繼續帶領公司成長。

閉鎖性公司也是近年來企業主傳承規畫一大利器，如上市公司大立光創辦家族即透過閉鎖性公司集中持股，藉由公司章程約定股東轉讓股份條件限制，可最大程度確保家族企業股權不會任意外流，降低企業經營上的變數。

另外，可發行複數表決權特別股，並針對特定事項發行具否決權的特別股，具黃金股功能，透過持有複數表決權特別股及黃金股的設計，可在重要決策上維持公司經營權功能。若再善用信託，提前資產分配，及早解決傳承與日後繼承的問題，避免家族紛爭及爭產的煩惱。

華南銀行表示，有價證券信託並不僅適用於企業主或大股東，只要擁有股票者都可以依據各自傳承需求規畫。華南銀行國內各分行信託專責人員皆可協助客戶規畫出專屬的財富傳承方案，富留子孫，讓愛永續。