台灣連兩天以實彈驅離侵擾金門防區的中共民用無人機，北京批台「渲染緊張氣氛」。但美國白宮國安會發言人柯比今天表示，有鑒於中共在台海的侵略脅迫行徑，台灣憂慮合乎情理。

中共近期頻以民用無人機侵擾金馬防區，總統蔡英文30日下令，國軍應適時採強力措施反制中共無人機；陸軍金門防衛指揮部30日至31日接連兩天以實彈驅離4架次無人機。

外媒今天在一場線上媒體簡報會詢問柯比（John Kirby），怎麼看台灣方面宣布將以實彈射擊驅離中共無人機的做法，是否認為類似言論過於激烈。

柯比表示，有鑒於中共在台海周圍進行毫無必要的軍事侵略、武斷及脅迫行徑，台灣領導人表達的憂慮合乎情理（understandable）。美國長期以來表明，不支持任何以單方面行為或武力改變現狀，「這仍是我們目前政策」。

柯比說，自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台以來，中國顯然試圖永久改變台灣周圍現狀，為機艦跨越台海中線、無人機飛越等行徑建立「新常態」。

他重申，美國不會接受現狀改變，既不會予以承認，也不會遵守，更不會停止對外表達關切。

柯比也再次向北京道德勸說，指中國沒有理由升高情勢、改變先前現狀慣例，「因為美國『一中政策』完全沒有改變，我們不支持台灣獨立的事實也未變」。（編輯：陳正健）1110901