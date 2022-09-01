德國聯邦國防軍總監左恩（Eberhard Zorn）告訴路透社，德國將擴大其在印太地區的軍事部署，派遣更多軍艦並與盟友演習，同時密切關注「龐大的」中國武裝部隊集結。

路透社報導，在中國8月初於台灣周圍進行對台歷來最大軍演後，印太地區當前緊張局勢急遽升高。

左恩告訴路透社，德國聯邦國防軍（Bundeswehr）計畫派遣部隊，參加明年在澳洲舉行的訓練演習，德國海軍將於2024年派遣更多軍艦至印太地區。

記者問及，德國是否可能像美國那樣派遣軍艦穿越台灣海峽，左恩回答說，這是敏感問題，將由最高政治層級決定。

左恩指出：「我們不想要因為我們的部署而挑釁任何人，但會與我們的盟友一起釋出團結的訊號。我們支持航行自由及維護國際規範。」

他表示，中國軍事實力曾一度取決於其士兵數量，而如今中國軍隊技術裝備也更加精良。他還說：「我們正在觀察中國軍隊的龐大集結。」（譯者：陳正健）1110901