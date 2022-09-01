晶片電阻廠天二科技(6834)今天以承銷價26.95元掛牌上市，天二科技董事長廖震益表示，公司將持續聚焦車用及高階產品，希望今年營收能夠較去年微幅成長，今天掛牌首日股價逆勢上漲，最高價為21.05元，漲幅約15.21%。

天二科技是國內少數同時擁有厚膜、薄膜及金屬板製程技術晶片電阻廠，公司看好電源裝置、車用電子及工業電子之應用領域將是未來發展主流，近年業務行銷策略上積極推廣此領域之利基型產品及搭配建置全系列產品生產線，讓天二科技營收在被動元件產業景氣不佳下仍能維持一定成長動能。

根據拓墣產業研究院研究報告指出，車用被動元件從油車到電車所需要的數量為最少的2,500顆到最多的16,000顆，其中電車所需要的數量尤其驚人，而在目前車市需求熱度居高不下，以及環保意識抬頭帶動電車銷售的狀態下，連帶充電椿、充電插座及充電槍等設備所需的被動元件需求也將有機會大幅提升。天二科技利基型的薄膜及金屬板產品以高精度、高功率、超低阻值及大電流特性將更有機會切入此市場，進而提升天二科技產品全球市佔率。

為增加公司發展多元性，天二科技積極擴展海內外市場，憑藉能同時提供厚膜、薄膜、金屬板電阻等不同產品的優勢，讓品牌知名度在海外不斷地提高，目前已陸續取得國內外知名大廠承認使用。另外，公司也透過經銷代理、直接服務及同業合作等多樣之銷售模式及組合，拓展多元市場與客群，同時也不斷精進產品品質、精度、提供完善服務與確實掌握交期，進而建立穩固之客群，增進客戶黏著度並提升品牌價值，且透過部分領先同業之先進製程工法及滿足客戶高度客製化需求優勢，有望在電源裝置、車用電子及工業電子更高階產品應用端持續開疆闢土，創造更高獲利來源。

近年來，美中貿易爭端、新冠肺炎疫情引發一連串斷鏈、缺料危機，進而加速全球供應鏈重組，眾多電子大廠將生產基地轉移至東南亞國家，天二科技謹慎關注與評估客戶將供應鏈聚落往新南向發展之可能性，將海外設廠列為中期發展策略，開拓新生產基地，除能促使營運規模倍增，並能及時滿足客戶需求，得到客戶長期信任，進而創造更多商業機會。

天二科技今年上半年營業毛利為1.78億元，年增5.13%，合併毛利率為27.29%，年減1.58個百分點，營業淨利為8245萬元，年減9.06%，營業淨利率為12.64%，年減2.82個百分點，稅後盈餘為1.04億元，年增29.58%，每股盈餘為1.31元；累計前7月合併營收為7.38億元，年增5.16%。

天二科技表示，掛牌上市後將可吸引更多研發人才投入開發先進製程以維持技術領先優勢，並透過擴大資本支出架構更完整的生產規模，輔以優化電腦系統進行自動化管理以及模組化生產模式提高產線效率，增加產品競爭力創造更佳營運績效。