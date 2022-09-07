台塑四寶公布8月營收，受到全球終端疲軟衝擊，台塑(1326)、南亞(1303)、台化(1326)8月營收均呈現雙衰退，台塑化(6505)則因外銷油品船期因素，外銷量大增，帶動8月合併營收月增加8%，也將相較去年同期增加54.7%。

台塑8月合併營收174.5億元，月衰退12.5%、年衰退24.6%，銷售價、量都均呈現衰退。台塑表示，8月營收相較7月減少，主要是因全球民生終端需求疲軟，加上美國內需減少，且同業新增產能投產，石化產品持續大量出口，拖累亞洲市場行情走低，因此，8月各產品平均價格都比7月下跌，幅度介於5~26%。銷售量上，台塑8月有10個廠歲修，比7月增加3個廠，產銷量減少，加上產業鏈持續進行庫存調整，訂單減少，需求萎縮，因此，2022年8月各產品銷售量合計比7月減少4.1萬噸。

南亞8月合併營收275.1億元，月衰退1.7%、年衰退26.5%。南亞表示，近來全球消費需求減弱，原物料價格普遍下跌，對整體產業環境造成了顯著影響，拉低了各種產品的市價以及營收表現。南亞8月各類產品之中，電子材料產品在車用載板、銅箔訂單挹注下，營收增加；塑膠產品因車用膠皮、硬管業績上揚，營收成長；化工產品由於下游客戶定檢、控制庫存，營收減少；聚酯產品受原料價格下跌影響，營收下滑。

台化8月合併營收286.66億元、月衰退8.3%、年衰退6.4%。台化表示，7月配合麥寮PTA定檢，PX減少自用增加外售，本月自用增加及萃餘油回售台塑化減少，合計影響15億元；SM、酚酮、PTA因下游需求衰退，銷售減少8.8億元；BZ因7月市況增加外售提高獲利，本月產銷調節減少4.2億元。另配合台電增購電力，發電機組運轉時數增加，影響2.1億元；PS配合市況，增加銷售去化庫存，影響1.4億元。

台塑化8月合併營收827.46億元，月增加8%、年增加54.7%。台塑化8月原油煉製量1574.4萬桶，比7月原油煉製量1579.5萬桶、減少5.1萬桶，但受部分外銷油品船期影響，產品總銷售量1857.1萬桶，比7月1613.9萬桶、增加243.2萬桶。售價上，8月產品平均售價110.8美元/桶，比7月減少10.2美元/桶，主要係杜拜原油平均價格比7月下跌6.5美元/桶，加上部份外銷油品及化學品價差比7月減少所致。烯烴事業部分，8月乙烯、丙烯與丁二烯皆受下游需求疲弱與輕油價格下跌影響，平均售價分別比7月減少84美元/噸、59美元/噸與209美元/噸；另裂解汽油比7月減少91美元/噸；全產品平均售價比7月減少103美元/噸。