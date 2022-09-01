丹麥最大銀行丹斯克（Danske Bank）收債系統出狀況，為了補償客戶的損失，免除9萬名用戶的債務，若加上先前受影響的客戶，丹斯克近年為此系統出錯已經免除高達24.5萬名客戶的債務，銀行已經準備6.5億丹麥克朗（約新台幣26.53億元）賠償向客戶多收的帳款。

綜合外媒報導，丹斯克的收債系統早在2019年就出現嚴重問題，已經陸續有15.5萬名客戶受害，大部分甚至已經免除債務、完成賠償結案，沒想到近期又公布有9萬名的客戶出現相同狀況，一系列的問題甚至需要等到2024年才會完全解決，讓丹斯克相當頭痛。

不過丹斯克評估逐一清查客戶債務細節的成本過高，因此決定免除債務，並補償被多收的客戶，「很難向客戶繼續收回這些債務，因為若要清查每個案例，要確認每個案例的債務金額，需要花費巨大時間及成本，且會超過潛在還款金額。」

丹斯克已經撥出6.5億丹麥克朗來處理此事，這也導致公司今年財報多出不少額外支出，營運上面臨挑戰。