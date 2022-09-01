繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）於周三警告，由於美國政府禁止其向大陸銷售2款用於人工智慧的頂級晶片，會讓本季失去4億美元（約新台幣120億）的銷售額，使得輝達盤後股價重挫4%，有外媒認為，此舉代表美國打擊發展高科技領域的手段升級，這也突顯台海緊張的局勢，因為輝達和許多公司的先進晶片都是在台灣生產的。

路透社報導，輝達旗下的A100和H100晶片在出貨給大陸客戶前，需要取得美國政府的許可，輝達被告知，美國政府擔心這些尖端產品被用來發展大陸軍事實力，需要避免出現此狀況的風險。

報導提到，如果缺少輝達的晶片，大陸將無法有效率的執行識別圖像與語音的高效能運算，在軍事領域方面，搜尋基地衛星影像、武器影像及情報蒐集任務都會受到打擊。

此外，報導認為，此舉代表美國打擊發展高科技領域的手段升級，這也突顯台海緊張的局勢，因為輝達和許多公司的先進晶片都是在台灣生產的。

金融機構Bernstein分析師Stacy Rasgon表示，此事讓投資者關心輝達的營收分布狀況，輝達資料中心有10%的銷售額來自大陸，但就目前的狀況看來，輝達認為衝擊是可受控制的。

不過，Stacy Rasgon也提醒，需要觀察後續銷售禁令是否有擴大的趨勢，因為就現階段的情勢推估，並不太樂觀。上周輝達才示警遊戲產業疲軟，本季的收入將下滑，預期第三季的銷售額為59億美元，比去年同期下降17%。

除了輝達外，競爭對手超微（AMD）也透露，接獲相同要求，其MI250人工晶片出口至大陸將受到影響，超微股價盤後跌3.7％。此外，輝達與超微的大部分晶片都是交由台積電代工，台積電今（1日）股價一度慘摔13元，跌幅逾2.5%。