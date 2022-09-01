民黨高市議員參選人白喬茵則是在前高市府發言人王淺秋陪同下登記參選。（洪浩軒攝）

2022九合一選戰逼近，各參選人陸續登記參選，國民黨高市議員李雅靜1日特別穿著「仙女裝」前往選委會登記，呼應自己的參選主軸「點亮鳳山」，而國民黨高市議員參選人白喬茵則是在前高市府發言人王淺秋陪同下登記參選。

李雅靜長期深耕基層，關注地方民生議題，已連任3屆議員，李雅靜此次參選主軸為「點亮鳳山」，因此特別身穿仙女裝並手持仙女棒，要讓「鳳山亮起來！」，李雅靜1日在大批支持者陪同下前往選委會登記參選，希望再次連任議員。

李雅靜表示，她是土生土長的鳳山女兒，一直生活在鳳山從沒離開，她時常在深夜時刻直播鳳山溪偷排廢水的汙染事件，也常於路燈不亮時立即反應處理，這次參選連任特別以「點亮鳳山」為主題，希望為鳳山帶來陽光、正能量，誓言讓鳳山飛躍式發展。

李雅靜表示，鳳山人口數高達35萬，但城市建設明顯跟不上人口數，尤其市區內存在許多舊部落，需要政府執行城市升級，而鳳山民眾最詬病的逢雨必淹問題，更需要系統性的排水改善，捷運黃線即將進入施工，鳳山必須有整體性的規畫搭配交通網，讓鳳山發展起飛。針對相關民生問題，她未來將持續關注爭取改善。

白喬茵1日在王淺秋陪同下登記參選，白喬茵表示，她會從政與王淺秋有很大的關聯，她從中北部嫁到高雄後，因緣際會之下，受王淺秋邀請，到韓市府幫忙，這也開啟她對政治濃厚的興趣，希望秉持先前擔任記者的監督力量，未來進入議會繼續監督市府。