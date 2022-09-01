市場擔憂聯準會(Fed)加速升息，韓股周四跌逾2%。類似日圓走勢，韓元周四跌到近13年的低位。

周四南韓KOSPI指數收跌56.44點或2.28%，為2415.61點。交易量為溫和的5.63億股，總交易價值約8.15兆韓元(約61.2億美元)。

機構投資人和外資分別賣超8337億韓元和3586億韓元，散戶則買超1.16兆韓元。

聯準會主席鮑爾在上周五說，將持續對抗通膨，在一段時間內持續升息。克里夫蘭(Cleveland)聯準會主席Loretta Mester最新在周三指出，聯準會需要在明年初將利率調高到稍微在4%以上。

此外，南韓出口成長放緩，以及貿易逆差擴大，都打擊了市場信心。

大多數的大型股都下挫，科技股和生物股領跌。

領頭羊三星電子跌2.18%，報5.84萬韓元；SK海力士跌2.94%，報9.24萬韓元。

電池股跌勢明顯；樂金化學跌1.42%，報62.3萬韓元；三星SDI跌3.85%，報57.5萬韓元。

三星生物跌1.08%，報82.6萬韓元；製藥巨頭賽特瑞恩(Celltrion)跌1.58%，報18.6萬韓元。

韓元兌美元跌17.3韓元，為1美元兌1354.9韓元。