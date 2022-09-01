中國8月財新製造業PMI再陷收縮，A股在9月首個交易日下滑。上證指數1日收跌17點，失守3,200點大關，連續3日走低。兩市成交額合計縮減逾兩成至人民幣（下同）7,947億元。

香港信報報導，上證指數盤中最高至3,214點，升12點或0.39％，最多跌20點或0.64％，最低至3,181點，全日收盤報3,184點，跌17點或0.54％，成交額為3,369.79億元。

深成指反覆下滑，最多升72點或0.61％，最高至11,888點，最多跌119點或1.01％，最低至11,696點，全日收盤報11,712點，跌103點或0.88％，成交額為4,577.59億元。

滬深300指數報4,043點，跌35點或0.86％，創業板指數報2,533點，跌36點或1.42％。

各類股普遍受壓，酒店旅遊股挫逾3％，化工、電力、有色金屬、金融、鋼鐵、石油、水泥股偏軟，煤炭股升逾2％，房地產股靠穩。