強烈颱風軒嵐諾來勢洶洶，將於9月4日舉辦的日月潭萬人泳渡，將近1.8萬人報名，能否如期舉行受到各界矚目；南投縣政府密切注意中央氣象局發布的颱風動態，1日晚間宣布泳渡照常舉辦。

縣府教育處表示，將於9月3日至4日舉辦的日月潭公開水域游泳錦標賽，及日月潭國際萬人泳渡活動，氣候可能受軒嵐諾颱風影響。

但依縣府與中央氣象局、日月潭氣象站保持密切聯繫諮詢討論，依颱風的最新動向及變化審慎評估，目前仍按照原定日期舉行，不過，縣府仍會持續關注颱風發展路徑，如未來颱風有不可預測的緊急變化，仍會隨時發布活動相關措施新聞，以維護泳客安全。

日月潭萬人泳渡舉辦至今40年，其中兩年停辦，即2005年龍王颱風過境，和2021年因為新冠肺炎疫情影響停辦。

日月潭萬人泳渡參加的泳客和親友奧援團，總計有數萬人同時湧進日月潭周邊，帶來可觀的旅宿餐飲業商機；如果遽然停辦，不僅泳客失望，也將使受疫情衝擊的觀光旅宿業雪上加霜。

不過，由於軒嵐諾颱風逐漸逼近，縣府必須以泳客安全為優先考量，教育處宣布照常舉行，但仍會依颱風動態調整因應措施。