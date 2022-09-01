台灣自行車產業唯一！2022《哈佛商業評論》（Harvard Business Review，簡稱HBR）公告「台灣企業領袖100強」評比結果，生產高級自行車與電動輔助自行車（E-bike）的美利達（9914）集團董事長曾崧柱名列其中，成為台灣自行車產業中、唯一上榜的企業領袖。

該評論鎖定上市公司前300大企業領導人，美利達自從曾崧柱2012年上任以來，市值成長金額高達547億元，任內累計總股東報酬率（TSR）高達340％，且平均每季每股盈餘（EPS）達2.34元，由於經營成績傑出，榮登HBR的「台灣企業領袖100強」第66名。

在曾崧柱的領導下，美利達集團去年合併營收294億元，EPS高達15.55元，出口金額占台灣自行車產業總出口值的32％、電動輔助自行車出口值的33％。自有品牌（MERIDA）更以4.48億美元的價值，名列Interbrand評價的「BEST TAIWAN GLOBAL BRAND」台灣第10大國際品牌，傑出的經營成效，實屬不易。

美利達今年前七月合併營收衝破200億元、達到201.96億元，年增10％；上半年稅後純益21.86億元，年增3％，EPS達7.22元，續創歷史同期新高。