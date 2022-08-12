自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914），上半年營收與獲利雙雙創下同期新高，12日開盤股價卻呈現兩樣情，巨大開紅盤、美利達卻重挫！

其中，巨大早盤最高拉到268元、漲幅約2%，成交量已破千張；美利達開盤卻放量重挫逾6%，最低跌到217元，成交量破2000張，目前跌幅似已收斂！

巨大集團上半年稅後純益達36.2億元，年增2.1％，每股大賺9.66元；美利達集團上半年稅後純益21.87億元，年增5.77％，EPS達7.22元，續創同期新高。

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