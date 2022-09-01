教育部體育署今天（1日）公布2021年寶島民眾運動消費支出調查結果，運動消費支出總額為1335.8億，總額較2020年下降1.3％。其中以運動裝備消費支出總額586.9億元占比最高（43.9%），其次依序為運動彩券支出466.3億元（34.9%）、參與性運動消費支出230.4億元（17.2%）、觀賞性運動消費支出43.6 億元（3.3%），電競消費支出總額則為8.6億元（占比0.7%）。

體育署於2013年起辦理「我國民眾運動消費支出調查」，以掌握我國民眾運動消費支出情形，推估運動消費支出總額，做為未來推廣運動產業之施政參酌，2021年委託台灣趨勢研究股份有限公司進行調查，調查期間為2022年3月25日至5月31日，調查方式以電話訪問為主，並採用分層隨機抽樣，針對全國各縣市13歲至79歲民眾進行訪問，完成1萬7498份有效樣本（在95％信賴水準下，抽樣誤差不超過0.74％），主要調查結果如下：

一、參與性運動消費支出總額為230.4億元，較109年下降22.7％

受到疫情影響，民眾在2020年、2021年的運動消費支出總額皆有所下降，2020年國內雖有疫情，但因台灣整體防疫控制良好，國民運動中心、健身房等運動場館加強防疫措施與施行實聯制，多數民眾仍可上運動課程、至運動場館健身。2021年5月中旬全國疫情三級警戒，室內外運動場館關閉，雖然7月底後疫情警戒降為二級，染疫風險仍影響民眾消費意願；此外，多數的運動活動被迫中止、延期，使得「運動課程費」、「單純運動指導教學費」、「運動場館費」、「參加運動比賽衍生費」、「運動社團費」等參與性運動消費支出總額為230.4億元，較109年下降22.7%，其中以「運動場館費」衰退最多。

二、觀賞性運動消費支出總額為43.6億元，較109年上升4.1％

2020年全球眾多運動賽事因疫情中止，國內職棒雖為世界最早開打的職棒賽事，但也曾歷經未開放觀眾、禁止飲食，逐步放寬觀眾人數進場等不同階段。在疫情諸多限制下，民眾在觀賞運動比賽及相關衍生支出皆大幅下滑，而在全球運動賽事多數延期或取消下，降低了民眾購買、付費訂閱媒體等費用的支出。2021年「觀賞運動比賽門票費」、「看運動比賽衍生費」因中華職棒賽事場次增加及P.LEAGUE+職籃賽事熱潮，該兩項消費支出總額分別為6.5億元、4.3億元，較109年分別上升7.8％、4.8％。此外，2021年全球運動賽事陸續開打，加上東京奧運、帕奧及世界羽球錦標賽舉辦，吸引民眾關注中華隊表現，「購買、訂閱媒體費」消費支出為32.9億元，較109年上升3.3％。

三、運動彩券消費支出總額為466.3億元，較109年上升15.5％

2020年各國主要運動賽事接續宣布停賽或延賽，體育署與發行單位啟動緊急應變計畫，以減緩運動賽事停事所帶來的衝擊，2020年運彩銷售額雖較108年下滑2.9%，但仍達到403.6億元。

2021年因東京奧運舉辦，發行單位針對東京奧運開盤，逾16種運動項目推出新玩法及新活動，帶動民眾投注熱潮，依據體育署所公布運動彩券統計結果，銷售額創歷年新高，達466.3億元，較109年上升15.5％。

四、運動裝備消費支出總額為586.9億元，較109年下降2.4％

2021年民眾購買「運動服」及「運動鞋」總額分別為250.9億元、102.3億元，較109年分別下降5.4％、5.3％；但因受疫情影響，部分民眾增加購買健身器材、透過運動課程在家運動，使得「購買及維修運動用品與器材」及「運動軟體產品」總額皆較2020年微幅成長，金額分別為220.4億元及1.5億元。

體育署表示，自2013年起至今，每年皆委託進行我國民眾運動消費支出調查，本項調查結果也公告於體育署官網，除可提供運動領域學術研究參酌外，亦可作為運動產業業者經營事業營運方向之參考，更可提供政府運動產業施政或輔導方向決策之參據，進而促進運動產業的蓬勃發展。