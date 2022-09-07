第57屆金鐘獎在今（7日）公布入圍名單，《全明星運動會》繼去年獲頒「益智及實境節目獎」、「節目創新獎」，今年再度入圍「益智及實境節目獎」，今日正在錄製《全明星運動會》的錢薇娟、江宏傑、徐展元得知消息後，相當興奮，江宏傑更直呼快哭了。

徐展元表示當主播26年，首度以《全明星運動會》入圍主持人獎，「入圍已經很滿足，覺得非常開心，感覺有正視到體育這個項目。」錢薇娟也分享因為《全明星運動會》受到廣大朋友的喜歡讓大家認識更多運動項目；江宏傑第一時間接到消息時，更表示自己快要哭出來，「很驚訝自己可以跟主持人掛上等號，真的很榮幸。」

蔡尚樺以《全明星運動會》、《全民星攻略》同時入圍「益智及實境節目主持人獎」，徐展元稱讚她得獎機率很大；錢薇娟、江宏傑、徐展元3人感性的說：「可以用體育人的身分獲得主持人獎項的入圍真的是創舉，也謝謝金鐘獎肯定。」