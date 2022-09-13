台語歌手吳欣達（右）獻唱日本演歌，特地穿了擔任小林幸子演唱會嘉賓時的表演服裝。（國興衛視提供）

《台灣好吃驚》台日名曲卡拉OK交流，台日藝人大展歌喉。（國興衛視提供）

日籍主持人高志，憑藉國興衛視《台灣好吃驚》入圍第57屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」，同時他也是該獎的唯一一位外籍主持人，他透露在得知入圍的當下一度不敢置信，甚至以為自己被惡整。

《台灣好吃驚》由住在台灣的日本人高志體驗有趣的文化和分享台灣最驚奇的新鮮事，為了透過歌曲促進台日交流，本周三將播出「台日名曲卡拉OK交流大會」單元，讓喜愛中文歌的日本人和喜歡日本歌的台灣人齊聚一堂，將攝影棚變成最大的KTV，日本隊的代表為風田、萬理子、MIHO，風田：「我好緊張！因為太久沒有唱歌了。」台灣隊的代表則是吳欣達、特蕾沙、柯朋宇，由日本人演唱中文名曲，台灣人演唱日本名曲，現場更打造出KTV的氛圍，讓氣氛嗨到爆。

第一個交流主題是「網路播放破數億名曲」，由柯朋宇率先開場演唱星野源的〈戀〉，演唱後不僅獲得在場眾人的稱讚，高志也大力讚賞：「你是星野源本人嗎？唱得真好！」風田也在一旁笑說：「我剛剛跟著唱太大聲了，聲音也啞掉了，他真的很厲害，因為這首歌對日本人來說也是很難！」

風田則演唱周興哲的〈怎麼了〉，他深情的模樣也讓高志驚訝地問：「你不是搞笑藝人嗎？怎麼唱這麼好聽！嚇我一跳！」風田不服氣表示，「我曾經也是偶像歌手耶！不過現在的確是搞笑藝人啦！」語畢讓全場大笑，柯朋宇表示聽完很想關心風田「他唱得都讓我心碎了！」而長得很像郭雪芙的特蕾沙也說想跟風田告白，讓風田開心雀不已：「我被郭雪芙稱讚了！」

此外，還有「跨越世代的名曲」，吳欣達特地穿上擔任小林幸子演唱會嘉賓時的表演服裝，表演細川貴志跨越昭和、平成、令和3個年代，仍不斷有人翻唱的名曲〈浪花節人生〉，「其實台灣以前有很多台語歌曲都是從日本歌翻唱過來的，這首歌也是。」吳欣達完美地詮釋，讓風田忍不住起雞皮疙瘩，「不愧是老師，真的是不同等級，太厲害了！」MIHO也提到日本演歌真的很不好唱，沒想到台灣人竟然有辦法唱得這麼好，萬里子則被吳欣達強大的氣場震攝住了，覺得他完全不輸小林幸子，而日本隊的代表MIHO則是帶來王心凌的〈愛你〉，她經過一個月的瘋狂舞蹈特訓，讓柯朋宇笑說：「看MIHO唱歌跳舞會不自覺變成痴漢，感覺很幸福。」

尾聲，風田套別穿上西裝扮演新郎，與特蕾沙重新翻唱台日合唱版的〈出嫁〉，過去曾和別的女生合唱的風田自虧：「我真是一個渣男，一直換來換去的！」合唱時，風田更搞笑單膝下跪將派對道具吹笛當成戒指捲在特蕾沙手指上。《台灣好吃驚》本集精彩內容將於9月14日（三）晚間9點半在國興衛視播出。